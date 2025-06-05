الأخرس يتخطى هذا الرقم بـ "سكابا"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت أغنية "سكابا" للفنان الأردني الأخرس الـ 26 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها بفترة زمنية قليلة، إذ إنها تحقق نجاحاً لافتاً بين الجمهور.



الجدير ذكره أن أغنية "سكابا" هي من كلمات وتوزيع موسيقي الأخرس نفسه، ألحان وغيتار جوزيف ديميرجيان، ميكس وماستر زياد علان، أما الكليب فتم تصويره تحت إشراف المخرج دانيال حبيب.

وكان طرح الأخرس على قناته الخاصة عبر يوتيوب، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "سنين"، وهي من كلماته وألحانه، وبدأ الجمهور يتداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

