إنفصال بطلة "ليلى" عن حبيبها الممثل..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - انفصل الممثلين التركيين جيمري بايسال و أيتاش شاشماز عن بعضهما، الأمر الذي استغربه الجمهور والصحافة في تركيا.



وفي التفاصيل، قام عدد من الأصدقاء المشتركين بمحاولة للصلح بينهما، الا ان النتيجة كانت غير إيجابية، فالثنائي قررا الإنفصال نهائيا.

الجدير ذكره ان جيمري هي بطلة مسلسل "ليلى"، الذي عرض العنف ضد الأطفال في أول حلقة منه، وتلمع الطفلة "ليلى" بأدائها البارع، فنشاهد معاناتها بسبب زوجة والدها الشريرة، التي لديها حب السيطرة والطمع والأذية، مع العلم أنها عاشت في طفولتها حياة قاسية، الا ان القصة ستتغير.

