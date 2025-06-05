ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية انه سيقام حفل عرض مسلسل " تذكرة الحب " في المانيا، أما في اسطنبول يوم 17 يونيو، على أن يُعرض على إحدى المنصات العالمية في 18 يونيو.
على صعيد آخر، كانت تحدثت هاندا أرتشيل مؤخرا عن فيلمها "دعها للرياح" الذي جمعها بباريش أردوتش، قائلة: "الفيلم برفقة طاقم رائع، مما جعل كل يوم ممتعاً بشكل مختلف، أتمنى أن تنتقل الإثارة والسعادة التي شعرنا بها أثناء التصوير إلى المشاهدين".
وكانت خطفت هاندا أرتشيل الأنظار خلال رحلة بحرية بفستان أنثوي ناعم بلون الأزرق الباستيلي، في واحدة من أكثر إطلالاتها أناقة هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليكم موعد عرض "تذكرة الحب" لـ هاندا أرتشيل وباريش أردوتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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