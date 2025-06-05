ثنائيّ شهير ينفصل بعد ثماني سنوات من الحبّ

داكوتا جونسون وكريس مارتن باتا لا يعيشان حياةً سعيدة.

أكّدت مصادر متعدّدة لمجلّة People في الرّابع من حزيران/يونيو الجاري أنّ ممثّلة The Materialists ونجم فرقة كولدبلاي – اللذين أثارا تكهّنات حول علاقتهما في عام ٢٠١٧ ثم أعلنا خطوبتهما لاحقًا، قد انفصلا بعد قرابة ثماني سنوات من علاقتهما.

في حين أن داكوتا خمسة وثلاثون عامًا، وكريس تسعة وأربعون عامًا اللذين التُقطت لهما آخر صورة معًا في أيّار/مايو الفائت – حافظا على خصوصيّة شديدة طوال علاقتهما الرومنسيّة، إلّا أنهما سرعان ما نفيا إشاعات الانفصال الّتي ظهرت في آب/أغسطس من العام الفائت.

“هذا غير صحيح”، قال ممثل لـ E! News آنذاك، “إنّهما سعيدان معًا”.

أمّا لماذا أخفيا الكثير من تفاصيل علاقتهما؟

“من المهمّ أن نقول إنّ [الحب الرّومنسيّ] عاملٌ أساسيٌّ في كلّ شيء”، أوضح كريس الّذي يُشارك ولدَين آبل مارتن، واحد وعشرون عامًا، وموسى مارتن، تسعة عشر عامًا، من حبيبته السّابقة “غوينيث بالترو” في عدد ديسمبر من مجلّة رولينج ستون، “مع أنّني أشعر أنّه من الصّواب إبقاء هذا الحبّ ثمينًا وخاصًّا؛ إلّا أنّني لا أنكر أهميّته.”

ورغم أنّهما فضّلا عدم التّطرّق إلى عناوين الأخبار حول علاقتهما، إلّا أنّ نجمة فيلم “خمسون ظلًّا” وضعت حدًّا لتكهّنات الحمل عام ٢٠١٨.

“الشّيء الوحيد الّذي أحمل به هو الكثير من الأفكار الرّائعة”، قالت لإيلين دي جينيريس آنذاك. “ولكن ليس أيّة أطفال.”

في الواقع، نظرًا لاهتمامهما بعلاقتهما وجداول أعمالهما المزدحمة، أمضى كلّ من كريس وداكوتا معظم وقتهما الخاصّ على انفراد.

قالت لمجلّة Elle UK عام ٢٠٢١: “لقد كنّا معًا لفترة طويلة. نخرج أحيانًا، لكنّنا نعمل كثيرًا، لذا من الجميل أن نكون في المنزل ونتمتع بدفء وخصوصيّة. معظم الحفلات تُقام داخل منزلي”.