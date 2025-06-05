محمّد رمضان يُطلق “أنا رئيسها” ويتفاعل مع جمهوره بمسابقة جديدة

أطلق الفنّان المصريّ محمّد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان “أنا رئيسها”، من كلمات وألحان بجاد أسامة، إذ قدّم الأغنية بأسلوب الـLyric Video، عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب”.

وكعادته، تحمل كلمات الأغنية رسائل التّحدّي والقوّة والشّجاعة ويقول فيها: “قلبي الأبيض عامل طوب الأرض وزامل طوب الأرض ..شاف العيب والويل مش بتغيّر لما يزيد الضغط طاير فوق الأرض كأنّي بجناحين..جيبي عامر واتولدّت أغامر توهت عشان بداوي الجرح طول الليل قلبي الأبيض وقفوله النبض وصدروله الرّفض لمّا مشيت وعيت”.

بمناسبة إصدار الأغنية، أعلن “رمضان”، عن مسابقة لجمهوره، إذ قرّر اختيار عشرة أشخاص من بين أوّل خمسمئة تعليق على يوتيوب، لحضور حفله المرتقب في السّاحل هذا الصّيف.

كما طلب من متابعيه تصوير مقاطع فيديو باستخدام كلمات الأغنية، إذ ينشر عادةً أبرز تلك الفيديوهات عبر خاصّيّة القصص القصيرة على حسابه الرّسميّ على إنستغرام.

على صعيد آخر، يستكمل محمّد رمضان، تصوير فيلمه الجديد “أسد”، الّذي يجمعه بالممثّلة رزان جمّال بعد عيد الأضحى المبارك، إذ بدأ مؤخّرًا التّرويج له عبر حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ دون تحديد الموعد المنتظر لعرضه.