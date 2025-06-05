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يُقيم الممثّل ماجد المصريّ حاليًّا في الأراضي المقدّسة لأداء مناسك فريضة الحجّ، حيث أبلغ جمهوره لحظة مميّزة، من خلال صورة جمعته بزوجته رانيا أبو النصر وهما يرتديان ملابس الإحرام على متن الطّائرة.
وأرفق المصريّ الصّورة بتعليق جاء فيه: “حجّ مبرور… اللهمّ تقبّل منّا… وكلّ عام وأنتم طيّبين.”
وعلى الصّعيد الفنّيّ، يستعدّ ماجد المصريّ للمشاركة في الجزء الثّاني من فيلم “السّلم والثّعبان”، من إخراج طارق العريان، ذلك بعد النّجاح اللافت الّذي حقّقه في شهر رمضان الفائت في مسلسل “إش إش”، إلى جانب الممثّلة مي عمر وهو من تأليف وإخراج محمّد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحات كبيرة…. ماجد المصري مع زوجته في السعوديّة لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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