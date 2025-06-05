تحديث- “غِلِط كتير” جديد يارا في عيد الأضحى والجمهور يترقّب

بعد أيّام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، كشفت الفنّانة اللبنانيّة يارا عن عنوان أغنيتها اللبنانيّة الجديدة “غِلِط كتير” المُقرّر إطلاقها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشوّقت يارا المتابعين إلى الأغنية المنتظرة، إذ قامت بنشر غلاف خاصّ بالعمل فظهرت وهي تنظر إلى السّماء في مشهد يدلّ على عمل مليء بالمشاعر والأحاسيس.

وكانت يارا قد احتفلت بعيد ميلادها الّذي يصادف في الأوّل من حزيران/يونيو، إذ شاركت متابعيها بلقطات وهي تطفئ شمعة عيدها وسط أمانٍ عديدة من جمهورها بمزيد من النّجاح والتألّق ودوام الصّحّة.

يارا لم تترك هذه المناسبة السّعيدة تمّر مرور الكرام، إذ فاجأت متابعيها بثوانٍ قليلة من أغنيتها اللبنانيّة القادمة، إذ ظهرت بمظهر جديد لافت وجذّاب وعلّقت “شكرًا من قلبي لكلّ شخص عايدني وكتب لي كلمة جميلة، محبّتكم هي أجمل هديّة ولكن العيد لا يكتمل دون أن أقدّم لكم هديّة جميلة جدًّا”.

في سياق مختلف، تستعدّ يارا لإطلاق أوّل أغنية من ألبومها اللبنانيّ والمصريّ الجديد، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، إذ من المنتظر أن يتضمّن الألبوم اثنتَي عشرة أغنية باللهجتَين اللبنانيّة والمصريّة.

ومن المقرر أن تصدر الأغنية كاملة في عيد الأضحى، حيث ستكون باكورة الأعمال التي تمهّد لإطلاق ألبومها الجديد باللهجة اللبنانية، بعد فترة من التركيز على الأغاني الخليجية والمصرية.

ووفقًا لمصادر مقرّبة من يارا، أكد المنتج والملحن طارق أبو جودة صاحب شركة T music أن الأغنية الجديدة ستحمل مفاجآت موسيقية وستعيد إلى الأذهان أنجح أغاني يارا اللبنانية التي شكّلت محطات بارزة في مسيرتها، مثل “حب كبير”، و”ما بعرف” و “توصّى في”…

ترقبوا الإصدار الرسمي على عيد الأضحى على قناة يارا الرسمية على يوتيوب واستعدوا لاصدارات جديدة من الإحساس اللبناني الأصيل بصوت يارا الدافئ.

يُذكر أنّ يارا أصدرت في الفترة الماضية عددًا من الأغاني باللهجة الخليجيّة، كان آخرها: “يا غلاي”، “نعمة في حياتي”، و”تخيّل”، وهي أعمال أحرزت ملايين المشاهدات وحقّقت نجاحًا كبيرًا.