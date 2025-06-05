لهذا السبب تغيب بروكلين بيكهام وزوجته عن حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - جدل واسع طال اسم ديفيد بيكهام وعائلته، خاصةً بعد تغيب ابنه بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز عن حفل يوم ميلاده الـ 50، ومن حينها تشكلت العديد من علامات الاستفهام عن سبب هذا الغياب، وهل يرجع بسبب وجود توترات بين الأسرتين أم لسببٍ آخر غير معلوم؟.

وفي الساعات القليلة الماضية، طفت تقارير إخبارية جديدة تكشف السبب الحقيقي وراء تغيب بروكلين وزوجته عن حضور الحفل، الذي جمع أفراد الأسرة جميعهم والعديد من النجوم والمشاهير.

صديقة روميو بيكهام.. هل هي السبب في تغيب بروكلين ونيكولا؟

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

على الرغم من صدور العديد من التقارير وقتها التي توضح سبب غياب الزوجين بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز اللذين تلقيا دعوة لحضور حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام، والتي أشارت لوجود خلاف بين الزوجين وعائلة ديفيد بيكهام، إلا أن مصدراً جديداً أخبر موقع People أن سبب عدم حضور بروكلين ونيكولا للحفل هو صديقة روميو بيكهام، دي جي كيم تورنبول، 24 عاماً، والتي يقول المصدر إنها كانت مرتبطة سابقاً ببروكلين.

يقول المصدر: "لم يرغب بروكلين في التواجد معها في نفس المكان، وقد أخبر والده بذلك. لكن ديفيد فضّل وجود كيم هناك على نيكولا". ويضيف مصدر آخر: "بروكلين وكيم يعرفان بعضهما البعض من الماضي، وعائلته تعلم أنه لا يشعر بالراحة معها".

وفي منشورٍ حديث على إنستغرام، ردّ كروز، شقيق بروكلين الأصغر، على أحد المعلقين قائلاً: "بروكلين وكيم لم يتواعدا قط". كما صرّح مصدر للمجلة أنهما لم يتواعدا أبداً.

انفصال روميو بيكهام وصديقته

https://www.instagram.com/p/DKfqVT0BCjE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfqVT0BCjE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfqVT0BCjE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفادت التقارير أن روميو بيكهام وكيم تورنبول- اللذين ارتبطا في نوفمبر من العام الماضي- أنهيا علاقتهما بعد سبعة أشهر من الارتباط. وقد صرح صديق للزوجين لصحيفة Mail Online: "روميو وكيم شابان، وقد قضيا وقتاً ممتعاً معاً، ولكن في هذه السن لا تدوم العلاقة للأبد، فقررا الانفصال".

ومن المفهوم أن مصادر مقربة من الزوجين أكدت أن الانفصال حدث قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريباً.

قد ترغبين في معرفة خلافات بين فيكتوريا بيكهام وزوجة ابنها نيكولا بيلتز.. هل كان السبب فستان الزفاف؟!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»