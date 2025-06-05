نجم ستار أكاديمي محمد شاهين يحتفل بزواجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - احتفل نجم ستار أكاديمي المطرب محمد شاهين بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني في حفل فخم أُقيم في واحدٍ من أكبر فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة العروسين هذه اللحظات المميزة.

حفل زفاف محمد شاهين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمقاطع المصورة من حفل الزفاف، والتي ظهر فيها العروسين وهما في أجواء سعيدة ومرحة، وحرصا على توثيق هذا اليوم المميز بجلسة تصوير أنيقة.

وقد أحيا الحفل عدد كبير من نجوم الغناء لعل أبرزهم محمد حماقي وأحمد جمال، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئة العروسين ونشر صور جمعتهم بالعروسين خلال الحفل على السوشيال ميديا.

محمد شاهين في حفل زفافه- الصورة من حسابه الرسمي على إنستغرام

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معلومات عن محمد شاهين

عرف الجمهور محمد شاهين بعد تتويجه بلقب "ستار أكاديمي"، وواصل بعدها مسيرته الغنائية بمجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا لافتًا، كان آخرها أغنية "وجه معتاد" التي طرحها أخيرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت تفاعلًا جيدًا بين جمهوره، لما تتميز به من إحساس وصوت قوي يميز

وقد صرح المطرب محمد شاهين في وقتٍ سابق بأنه كان يغني في أفراح شعبية قبل ستار أكاديمي، وأكد أنه ضد كلمات الأغاني التي تحتوي على إسفاف، لكن ليس ضد أي نوع من الغناء، وأشار أيضاً إلى أنّه ليس ضد المهرجانات لأنّه نوع من الموسيقى، وأكد أنه على استعداد لخوض تجارب فنية جديدة تتعلق بالتمثيل والمسرح، خاصةً وأن اكتسب العديد من التجارب المميزة خلال السنوات الماضية.

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