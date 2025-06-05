بعد رحيلها.. مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يطلق اسم سميحة أيوب على الدورة الثالثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة الثالثة للمهرجان، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 25 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2025.

دورة المهرجان تحمل اسم سميحة أيوب

أكد القائمون على المهرجان من خلال بيانٍ إعلامي، أن إطلاق اسم سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرةعلى الدورة الثالثة يضيف قيمة كبيرة للمهرجان ويدعم دوره فى الاحتفاء بصانعات المسرح المصري، خاصةً وأن الفنانة الراحلة كانت نموذج يُحتذى به وأثرت فى الحركة الفنية والثقافية فى مصر والوطن العربي.

كان مهرجان إيزيس قد تقدم بنعي خاص لسميحة أيوب بعد وفاتها، وأكد على دورها الكبير المؤثر في الفن والثقافة المصرية والعربية.

يُشار إلى أن الوسط الفني ودع سميحة أيوب يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، والتي وافتها المنية عن عمرٍ يناهز 93 عامًا، داخل منزلها بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.

سميحة أيوب في سطور

تخرجت النجمة الكبيرةمن المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية.

ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال) بالإضافة إلى (تيتة رهيبة والليلة الكبيرة)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية) ومؤخراً (الطاووس ونقل عام وحكايات جروب العيلة وانحراف وسكر زيادة ومزاج الخير ومولد وصاحبه غايب وأوراق التوت والمرافعة) كما نالت العديد من التكريمات والجوائز الهامة من عدة دول ورؤساء.

يمكنك متابعة سميحة أيوب تتلقى اتصالاً من وزير الثقافة المصري بشأن أزمة المسرح العائم

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