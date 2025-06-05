أحمد السقا وريهام حجاج الأبرز.. نجوم ومشاهير يؤدون فريضة الحج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - يتواجد عدد كبير من النجوم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، لأداء مناسك فريضة الحج، وحرص بعضهم على مشاركة متابعيهم على السوشيال ميديا بصور ولقطات خاصة من هذه الرحلة.

ريهام حجاج تستمتع برحلة خاصة

ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

أحمد السقا بصحبة أصدقائه

أحمد السقا برفقة عمرو سعد وحمادة هلال في موسم الحج الصورة ستوري من حساب السقا على إنستغرام

أحمد سعد يرتل القرآن

من أوائل النجمات التي أعلنت عن تواجدها في موسم الحج هذا العام هي، وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر خاصية ستوري حساباتها على السوشيال ميديا، وظهرت في جميع الصور وهي ترتدي الحجاب ونظارة شمسية كبيرة، وحرصت على توثيق اللحظات التي اقتربت فيها من الكعبة وقامت بلمسها، وكتبت تعليقات على الصور كشفت عن سعادتها بأداء الفريضة، وكان من بين التعليقات التي كتبتها: "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".على جانبٍ آخر، أعلن أحمد السقا عن تواجده في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، برفقة كل من حمادة هلال وعمرو سعد، ونشر عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة تجمعهم بملابس الإحرام، وأبدى سعادته بهذه الرحلة الدينية المليئة بالروحانيات.قرر أحمد سعد أيضاً أداء فريضة الحج هذا العام، وشارك جمهوره عبر إنستغرام بصور ومقاطع مصورة خلال تواجده مع أصدقائه لعل أبرزهم الشيخ خالد الجندي، وظهر في أحد المقاطع وهو يرتل آيات من القرآن الكريم.

تواجد أحمد سعد في السعودية خلال هذه الفترة أثار تفاعل كبير من جمهوره، خاصةً وأنه جاء اتخاده قرار إزالة التاتو مباشرةً، وربط البعض قرار إزالته بالانتقادات التي تعرض لها في وقتٍ سابق بسبب أداء العمرة ومرسوم على يده تاتو.

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إعلاميات في موسم الحج

تتواجد الإعلامية مفيدة شيحة أيضاً في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وشاركت متابعيها بمقطع مصور عبر إنستغرام كشفت من خلاله عن كواليس سفرها للحج، وأكدت أنها كانت تتمنى أن تؤدي هذه الفريضة منذ فترة طويلة لكن ظروفها المادية لم تكن تسمح وقتها لكن الأمور تيسرت واستطاعت أن تكون بين الحجاج هذا العام.

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الإعلامية دعاء فاروق أيضاً تتواجد في المملكة العربية السعودية برفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء، وحرصت على توثيق أيام الحج من خلال صور ومقاطع مصورة نشرتها عبر إنستغرام.

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للمزيد.. بعد أيام قليلة من انفصاله.. أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد لأداء مناسك الحج

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