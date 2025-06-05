الأمير الحسين والأميرة إيمان في أتم استعدادهما لمباراة النشامى اليوم.. شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 04:23 مساءً - مباراة حاسمة بين المنتخب الأردني ونظيره العُماني اليوم، في ظل التأهيلات لتصفيات كأس العالم. ولهذا الحدث الرياضي الضخم، لا تكمن الإستعدادات على أعضاء الفرقتين المنافستين، بل طالت الإستعدادت العائلة المالكة الأردنية، حيث شارك ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مقطع فيديو يحمس متابعيه على تشجيع فريق الناشمى لمباراة اليوم.

الأميرة إيمان بنت الحسين مستعدة لمبارة اليوم

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من خلال قصص حسابه الرسمي على إنستغرام، شارك ولي العهد الأمير الحسين مقطع فيديو جمعه بابنته الأميرة إيمان بنت الحسين - نقله الحساب الرسمي لقناة المملكة على إنستغرام- وهي مرتديه الزي الكروي لفريق الناشمى، ويشجعها على التصفيق بينما يجلسان سوياً على الأرض، قائلاً: "يلا إيمان"، لتبادره المشجعة الصغيرة بالتصفيق بابتسامة طفولية بريئة.

وعلق الأمير الحسين على مقطع الفيديو: "إيمان مستعدة لمباراة اليوم".

فرصة المنتخب الأردني للوصول للمونديال

يواصل المنتخب الأردني مشواره خلال التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة، بعد تعادله مع كوريا الجنوبية 1-1 في الجولة الثامنة. ويتبقى للأردن مباراتان مصيريتان: الأولى أمام منتخب عُمان خارج الأرض، والثانية أمام العراق على أرضه في عمّان.

الأميرة إيمان أصغر عضو في فريق النشامى

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شارك الأمير الحسين في وقتٍ سابق من شهر ديسمبر الماضي من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة تجمعه بصغيرته الأميرة إيمان وهو يحملها ووجهها للكاميرا. وبينما يرتدي الأمير الحسين تي شيرت أسود عليه شعار المنتخب الأردني الملقب بـ"فريق النشامى"، كانت الأميرة إيمان ترتدي "سلوبت" أبيض مطبوعاً عليه الشعار نفسه لفريق النشامى، ووصف الأمير الحسين ابنته بأصغر عضو في الفريق؛ إذ قال في تعليقه على الصورة: "النشمية الصغيرة قبل المباراة!".

وحينها خاض فريق النشامى مباراة أمام المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل السلبي.

للمزيد من الأخبار: الأمير الحسين يضم ابنته الأميرة إيمان لفريق النشامى

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