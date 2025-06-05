الرئيس اللبناني جوزيف عون يمنح جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة تقديرية لمسيرته الفنية الحافلة، منح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، الفنان اللبناني جورج خباز، وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، "تقديرًا لعطاءاته الفنية المميّزة، وأعماله الإبداعية التي جسّدت الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية".



ويأتي هذا التكريم الرسمي، اعترافًا بالدور الريادي لـ جورج خباز في إثراء الساحة الثقافية اللبنانية، من خلال مسرحياته وأعماله التلفزيونية والسينمائية التي لامست وجدان الجمهور، ونقلت نبض المجتمع اللبناني وهمومه اليومية بأسلوب فني راقٍ وهادف، وبقالب كوميدي في بعض الأحيان، ما سمح بأن تصل الفكرة إلى المواطن بأسلوب سهل.