ماجد المصري وزوجته يؤديان مناسك الحج

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل ماجد المصري صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من المملكة العربية السعودييية أثناء أدائه لمناسك الحج.

وظهر ماجد في الصورة التي نشرها عبر خاصية الستوري، مرتديًا ملابس الإحرام، برفقة زوجته، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "اللهم تقبّل، حج مبرور إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين". ما أثار تفاعل المتابعين بشكل واسع، تمنوا له من خلال تعليقاتهم قبول الأعمال.

وعلى الصعيد الفني، كان ماجد المصري قد شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، وقدم خلاله شخصية رجب الجريتلي.

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