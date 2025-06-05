أحمد البنداري يعلن هذا القرار بشأن " السيستم "

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج أحمد البنداري عن تأجيل عرض فيلمه "السيستم" للمرة الثانية على إحدى المنصات، بعدما كان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بعد تأجيل سابق كان خلال عيد الفطر، وذلك لأسباب لم تُعلن بعد.

وكتب المخرج على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "للمرة التانية يتأجل عرض فيلم السيستم بعد ما كان المفروض يتعرض في عيد الفطر اللي فات لسبب غير معلوم.. هما من حقهم يعملوا اللي عايزينه، هما اشتروا الفيلم، بس اللي مضايقني إن كل مرة بيدونا ميعاد نعلن عنه ويرجعوا فيه".

يُذكر أن فيلم "السيستم" من بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.