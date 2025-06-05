شقيق ياسمين عبد العزيز بتصريح لافت عن أحمد السقا

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ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على أزمة الممثل المصري أحمد السقا بعد انتشار أنباء عن طلاقه من الإعلامية المصرية مها الصغير، وذلك عبر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشر وائل عبد العزيز صورة للسقا أثناء تأديته مناسك الحج، وكتب معلقًا: "أحلى حاجة عملها السقا إنه ساب الهري ده كله"، في إشارة إلى ابتعاد السقا عن الأحاديث والضجة حول حياته الشخصية.
وظهر السقا في الصورة مرتديًا ملابس الإحرام، برفقة كل من الفنان حمادة هلال والفنان عمرو سعد.
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