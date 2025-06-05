جميلة عوض تتجاهل فيلم في عز الظهر قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - ينتظر أبطال فيلم "في عز الظهر" انطلاقه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري، ليكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي لعام 2025، حيث يأتي عرض الفيلم بعد سلسلة طويلة من التأجيلات، إذ تم تصوير أول مشاهد الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022.

جميلة عوض تتجاهل فيلمها الجديد في عز الظهر

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وشهدت الأيام الماضية بدء عمليات الدعاية للفيلم بطرح البوسترات الدعائية والبرومو الرسمي، حيث حرص معظم الأبطال على الترويج للعمل بنشر البوسترات والبرومو على حساباتهم بالسوشيال ميديا، إلا أن اللافت هو تجاهل الفنانة جميلة عوض الترويج للفيلم تماماً رغم أنها بطلة رئيسية في الأحداث، حيث لم تنشر أى من صور البوسترات أو البرومو مما يطرح تساؤلات حول سبب هذا التجاهل.

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وجاء تجاهل جميلة عوض لفيلم "في عز الظهر" رغم غيابها عن السينما منذ 4 سنوات، ويُعد هذا الفيلم فرصة لها للتواجد على شاشات السينما مرة أخرى بعدما كان ظهور لها خلال فيلم "المحكمة" الذي تم عرضه عام 2021 وشارك في بطولته: غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، مايان السيد، أحمد داش، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

قصة وأبطال فيلم "في عز الظهر"

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تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، ويشارك في العمل، إيمان العاصي، شيرين رضا،، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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فيلم "في عز الظهر" يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يجسد دوره مينا مسعود، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري على الأراضي المصرية يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

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