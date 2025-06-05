قبل عرضه.. نجوم فيلم "في عز الضهر" يرفعون الحماس بكشف ملامح شخصياتهم الغامضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - حرص عدد من نجوم وأبطال فيلم " في عز الضهر" الترويج له بطريقة خاصة ومميزة، إذ كشفوا عن الجانب الغامض في الشخصيات التي سوف يقدموها خلال أحداثه.

فيلم في "عز الضهر" من المقرر طرحه في دور السينما يوم 18 يونيو من الشهر الجاري، وهو للنجم العالمي مينا مسعود إذ يمثل هذا العمل أولى مشاركته في السينما المصرية، ومن خلال السطور التالية سنتطرق إلى ماكشف عنه أبطال الفيلم.

شيرين رضا تبحث عن حلمها

لفتت النجمة شيرين رضا انتباه محبيها وجمهورها نحو شخصية "برناديت عازر" التي تتقمصها خلال أحداث الفيلم، خاصةً بعد كشفها عن جزء من طموحها وأحلامها الذي يتمثل في إيجاد قطعة أرض بأي دولة من دول العالم، لكي تستقر بها هي وشعبها، وهنا طرح محبيها العديد من التساؤلات حول هوية شخصيتها وما هو مصدر قوتها الذي جعلها تمتلك دولة كاملة بشعبها.

وجاء منشور شيرين رضا عبر حسابها على "إنستغرام"، مضمونه كا التالي.." برناديت عازر شخصية غريبة وتملك دولة كامله بسكانها بس مش موجوده علي الخريطة، بتدور علي أرض ليها عشان تثبت وجودها في العالم ياترى هتلاقيها".

https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfQmsLI46L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بيومي فؤاد يحاول اخفاء ماضيه

https://www.instagram.com/p/DKfPYdhInkJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfPYdhInkJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfPYdhInkJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إيمان العاصي مثيرة للإهتمام

أما الفنانفسيظهر بشخصية اللحياني، وفقاً لما كشف عنه عبر حسابه على "إنستغرام"، وأثار حيرة متابعيه بصورة كبيرة، خاصةً وأن منشوره الذي أرفقه باسم شخصيته بالفيلم أشار إلى أنه يسعى جاهداً لمحو ماضيه حتى ولو كلفه الأمر تقديم العديد من التنازلات، حيث جاء كالتالي: "اللحياني اللي ينسي أصله، وينسي ناسه، ميفرقش معاه غير نفسه وبس، واللحياني ممكن يدفع عمره عشان محدش يعرف اصله".ويبدو أن الشخصية التي سوف تتقمصها النجمة إيمان العاصي، غامضة وتحمل الكثير من الأبعاد النفسية، وذلك بسبب الجملة المثيرة التي كتبتها عبر حسابها بـ "إنستغرام" كشفت من خلالها جانبًا من شخصيتها في فيلم "في عز الضهر،.." مش فاكرة هى اتولدت فين بس متأكدة إنها في المكان الصح واللي هيفكر يغير مكانها هيشوف وش تاني غير اللي شافه حتو ولو كان أقرب حد ليها".

هذا المنشور زاد من حماس الجمهور وترقبهم للدور الذي ستجسده، خاصةً في ظل الأجواء المشوقة لقصة الفيلم.

https://www.instagram.com/p/DKfbfiPt4o3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfbfiPt4o3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfbfiPt4o3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مينا مسعود متحمس ويرفع سقف توقعاته

https://www.instagram.com/p/DKfS47cy64Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfS47cy64Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKfS47cy64Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم " في عز الضهر "

https://www.instagram.com/p/DKXaNTGKLgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKXaNTGKLgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKXaNTGKLgU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بينما عبر النجم، عن حماسه الشديد لشخصية "حمزة الكاشف" التي يتقمصها خلال أحداثه، ودلل على ذلك بالتعليق الذي أرفقه بالملصق الدعائي للفيلم والذي نشره على حسابه بـ"إنستغرام": "انتظروا حمزة الكاشف في السينمات ابتداء من 18 يونيو في مصر وجميع الدول العربية، أتمنى إنكم تستمتعوا بشخصية حمزة الكاشف زي ما أنا استمتعت بيها".يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».