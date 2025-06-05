عيد الأضحى 2025: عرض أول لـ 4 أفلام من السينما للمنصات أبرزها سيكو سيكو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2025، تستعد عدد من المنصات الرقمية، لعرض 4 أفلام في عرض أول، بعد نجاحها الكبير في صالات السينما مؤخرًا، لتكون هناك فرصة أمام الجمهور الذي لا يرغب في الخروج إلى دور العرض خلال أيام العيد، لمُشاهدة أفلام جديدة ومتنوعة، لم يسبق لها العرض التلفزيوني، سواء كانت أعمالًا غنائية استعراضية، أو كوميدية، أو حتى اجتماعية.

عرض أول لـ"سيكو سيكو" خارج شاشات السينما

أولى هذه الأفلام، هو "سيكو سيكو"، الذي لايزال يُعرض في صالات السينما حتى الآن، والممتد عرضه منذ موسم أفلام عيد الفطر 2025، حيث حقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر، وحظى بإشادات جماهيرية ونقدية على حدّ سواء، نظرًا لقصة العمل، أو أداء الممثلين.

فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس. وينتمي العمل للأفلام الشبابية، والتي تعتمد على الإثارة والتشويق والكوميديا أيضاً؛ حيث يظهر عصام عمر وطه دسوقي، كأبناء عم، كلاهما من الطبقة المتوسطة، يحققان أخيراً حُلمهما بعودة ميراثهما الشرعي إليهما بعد وفاة عمهما. بعد فترة وجيزة، ولدهشتهما، يكتشفان أن الميراث عبارة عن سلع غير مشروعة. ليجدا نفسيهما أمام ورطة حقيقية. ويضطر الثنائي لتصفية هذه السلع، يبتكران لعبة جوال معقدة لبيعها من خلالها. ويُطلقان على هذه اللعبة اسم "سيكو سيكو"؛ حيث يستمتع ابنا العم بلحظة قصيرة من النجاح الباهر، قبل أن يظهر زعيم عصابة في حياتهما، ويدّعي أنه المالك الحقيقي للسلع. وسوف يُعرض الفيلم خلال منصة Yango Play.

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"ليلة العيد" ليسرا

بعد مرور نحو 15 شهرًا على عرضه في صالات السينما، سيكون الجمهور على موعد مع مُشاهدة فيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة يسرا، عبر منصة شاهد، حيث ينتمي إلى الأفلام الاجتماعية التي تُناقش إحدى قضايا المرأة، بأسلوب درامي تشويقي. ويُشارك في بطولة العمل كلّ من: ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعفاف مصطفى، وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم ليلة العيد تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي ويرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والزواج وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وأحداث العمل تدور في يوم واحد ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

"سكر".. أحدث أعمال ماجدة زكي السينمائية

كما سيُعرض الجزء الثاني من فيلم "سكر" عبر منصة شاهد، اعتبارًا من الغد 6 يونيو، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى 2025، حيث يُعتبر أول فيلم سينمائي غنائي موجه لأفراد العائلة، والفيلم رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ويُشارك ببطولة سلسلة أفلام "سُكر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمينا العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت وكل من ماريا جمعة، عبد الله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين.

أحداث فيلم "سُكر" مستوحاة من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

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"فاصل من اللحظات اللذيذة"

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي هشام ماجد وهنا الزاهد، العام الماضي من خلال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي حقق أرقامًا ضخمة في شباك التذاكر المصري والسعودي، سيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية هو الآخر من خلال Watch It، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى، ويُشارك في بطولته محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

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تأجيل عرض فيلم "السيستم" بشكلٍ مفاجئ

وكان من المُقرر عرض فيلم "السيستم"، عبر إحدى المنصات الرقمية، إلا أنه تأجل بشكلٍ مفاجئ، رغم الإعلان المسبق للفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث قال: "السيستم.. قريبًا في عيد الأضحى المبارك.. يارب ينال إعجابكم"، إلا أن المخرج أحمد البنداري، عاد مُجددًا ليُعلن عن تأجيل الفيلم لأسباب غير معلومة، حيث قال: "للمرة التانية يتأجل عرض فيلم السيستم على منصة Yango Play بعد ما كان المفروض يتعرض في عيد الفطر اللي فات لسبب غير معلوم.. هما من حقهم يعملوا اللي عايزينه، هما اشتروا الفيلم، بس اللي مضايقني إن كل مرة بيدونا ميعاد نعلن عنه ويرجعوا فيه".

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد الفيشاوي، كلّ من: طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، وميس حمدان ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري. وتدور أحداثه عن شخص لديه فوبيا من السيدات الجميلات، ويتعرف بالصدفة على رجل آخر يساعده على التخلص من هذه الفوبيا.

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