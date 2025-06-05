لحظة روحانية... أحمد سعد يتلو القرآن داخل المسجد النبوي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - في لحظةٍ روحانية مميزة، شارك الفنان أحمد سعد جمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وذلك قبل أدائه مناسك الحج. وقد بدت الأجواء في غاية السكينة والخشوع، حيث عكست التلاوة صوتًا يفيض بالإيمان والطمأنينة، ما جعل الفيديو يحظى بتفاعل واسع من المتابعين الذين أثنوا على إحساسه العالي وأدائه المتقن.

أجواء من الخشوع والسكينة

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أحمد سعد يفاجيء الجمهور بتوديعه للتاتو

كتب أحمد سعد معلقاً على الفيديو: "كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل القرآن ". وقد عبر متابعوه عن إعجابهم العميق بتلك اللحظة المؤثرة، مؤكدين أن ظهوره بهذه الروحانية يعكس جانبًا آخر من شخصيته الفنية والإنسانية.في خطوة مفاجئة لعدد كبير من متابعيه، بدأ الفنانأولى خطوات إزالة التاتو من جسده، حيث عبر عن سعادته بهذا القرار وشاركه مع جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه داخل أحد المراكز الطبية أثناء الخضوع لجلسة إزالة التاتو بالليزر.

الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من عدد من النجوم الذين رحبوا بهذا القرار، وعبروا عن دعمهم له في التعليقات، مشيدين بشجاعته وحرصه على التغيير الإيجابي في حياته الشخصية والمهنية، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة راندا البحيري التي حرصت في تعليقها على تهنئته قائلة: "مبررروك ياحمادة"، والفنان علي لوكا الذي عبر عن سعادته بتعليقه: "ماشاء الله" وعدد آخر من مشاهير الوسط الفني.

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حفل سابق

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جدير بالذكر، أن الفنانأحيا حفلاً ناجحاً بـ أستراليا بحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تتواجد هناك، وعبر "" عن فرحته بهذا الحفل، ودلل على ذلك بتوثيق لحظات منه عبر حسابه على "إنستغرام"، إذ نشر مجموعة صور من الحفل، وعلق بالقول: "أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا... إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيا، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة... فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي، ربنا يديم عليكم الفرح... ويسعدكم زي ما أسعدتوني"، وتابع " الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري... لكن في تاريخ حفلات أستراليا".

يُشار إلى أن أحمد سعد تألق في بداية العام وطرح ألبوم مميز مكون من 9 أغاني تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكلٍ مختلف. جاء من أغاني الألبوم الجديد "حبيبنا" التالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

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