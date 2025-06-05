لماذا تُلقب الملكة جيتسون بيما بـ كيت ميدلتون الهيمالايا؟ قواسم مشتركة بين ملكة بوتان وأميرة ويلز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - رغم اختلاف التقاليد والثقافات واللغة والبيئة الجغرافية، إلا أن الملكة جيتسون بيما ملكة مملكة بوتان باتت تلفت الأنظار ليس فقط بمكانتهما الملكية، بل أيضًا بتشابه ملامحها، وسمات شخصيتها، وأسلوب حياتها مع كيت ميدلتون أميرة ويلز. هذه السمات المشتركة جعلت المقارنة بينهما مثيرة للاهتمام وتستحق التأمل، فهل هو مجرد تشابه خارجي؟ أم أن هناك ما هو أعمق من ذلك؟

في التقرير التالي، نكتشف ما الذي يجمع الشخصيتين الملكيتين، ولماذا لُقبت الملكة جيتسون بيما بـ "كيت ميدلتون الهيمالايا".

ملكة وأميرة.. من عامة الشعب

Embed from Getty Images

لم تكن كيت ميدلتون والملكة جيتسون بيما- التي تزوجت من الملك جيغمي خيسار نامجيل وانجتشوك ملك بوتان عام 2011- تنتميان لطبقة ملكية، بل كانا من عامة الشعب. جيتسون بيما، هي ابنة طيار، كما أن والدا كيت ميدلتون يعملان أيضًا في قطاع الطيران، حيث كان والد أميرة ويلز مُرسِل رحلات جوية، وعملت والدتها مضيفة طيران.

تعليم مشترك

التحقت الملكة جيتسون بيما بالمدرسة في الهند قبل الالتحاق بجامعة ريجنت في لندن. هناك درست العلاقات الدولية وتاريخ الفن، وهذا ما تقاسمته مع كيت ميدلتون، التي تخصصت في تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز.

ومثل كيت ميدلتون والأمير ويليام اللذين تقابلا في جامعة سانت أندروز، التحق كلٌّ من ملك وملكة بوتان بالجامعة في إنجلترا.

اهتمام رياضي وأناقة ملكية

يُقال أن الملكة جيتسون بيما لديها شغف بالرياضة، فهي لاعبة كرة سلة، وكيت ميدلتون أيضاً رياضية شهيرة. كما تشتهر كلتا الشخصيتين الملكيتين بذوق رفيع في اختيار الملابس التي تجمع بين المنظور الشبابي العصرية، وبين الرؤية الملكية.

ملكة وأميرة يمتلكان قلوب الشعب

أهم وجه شبه يجمع الملكة جيتسون بيما وكيت ميدلتون هو الشعبية الكبيرة ومحبة الجميع لهما. أميرة ويلز مشهورة بعاداتها الودودة، والملكة أيضاً هي محبوبة أيضًا، فهي تختار القيام بجولة في بوتان لمقابلة رعاياها.

أسرة من 5 أفراد

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

مثل أسرة الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لويس، لدى الملك جيغمي خيسار والملكة جيتسون بيما ثلاثة أطفال- ولدان وبنت- الأمير جيالسي جيغمي نامجيل، 9 سنوات، الأمير جيغمي أوغيين وانجتشوك، 5 سنوات، والأميرة سونام يانغدين، 20 شهرًا.

يوم ميلاد الملكة جيتسون بيما

https://www.instagram.com/p/DKd92FfuJDf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKd92FfuJDf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKd92FfuJDf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وافق يوم أمس الأربعاء 5 يونية يوم ميلاد ملكة مملكة بوتان جيتسون بيما الخامس والثلاثين، ولهذه المناسبة شاركت صورة جديدة لها ولعائلتها، تظهر فيها وزوجها الملك جيغمي وهما يجلسان خلف أطفالهما الثلاثة: الأمير جيالسي جيغمي نامجيل، الأمير جيغمي أوجين وانغتشوك، والأميرة سونام يانغدين.

وجاء في التعليق: "بمناسبةيوم ميلاد الملكة، يسرنا أن نشارككم هذه الصورة للعائلة المالكة، التي التقطها المصور الفرنسي الشهير ستيفان غلاديو الشهر الماضي في تاشيتشو دزونغ"، وتابع: "ننضم إلى شعب بوتان في تقديم أطيب تمنياتنا وامتناننا للملكة، التي لا تزال حكمتها ولطفها وعطفها مصدر إلهام لنا جميعًا. يوم ميلاد سعيد".

قد ترغبين في معرفة بوتان وجهة هادئة للباحثين عن الانعزال وسط الجمال الطبيعي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».