بطولة بيومي فؤاد ومي كساب.. موعد طرح فيلم آخر رجل في العالم في السينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - يعيش الفنان بيومي فؤاد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث يُشارك في موسم أفلام صيف 2025 بأكثر من فيلم، أبرزها فيلم "آخر رجل في العالم" الذي يُخوض من خلاله تجربة سينمائية مختلفة، مع عددٍ كبير من الفنانين، حيث ينتمي العمل إلى الفانتازيا.

"آخر رجل في العالم" يفتتح موسم أفلام الصيف

قصة فيلم "آخر رجل في العالم"

أبطال فيلم "آخر رجل في العالم"

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بيومي فؤاد "في عز الضهر"

من المُقرر عرضفي دور العرض السعودية ، اعتبارًا من يوم 3 يوليو المقبل، وذلك حسبما كشفت "فوكس سينما"، حيث سيفتتح مبكرًا موسم الأفلام المصرية لصيف 2025، ومن المُقرر الإعلان عن موعد طرحه في صالات السينما المصرية خلال الأيام القليلة المُقبلة.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجل واحد يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حلم، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.الفيلم بطولة أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين، والعمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي، وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.وفي سياقٍ آخر، يترقبطرح فيلمه الجديد "في عز الضهر" اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، حيث يظهر بشخصية "اللحياني"، فيما روج لتلك التجربة عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحًا أنه يسعى جاهداً لمحو ماضيه حتى ولو كلفه الأمر تقديم العديد من التنازلات، إذ قال: "اللحياني اللي ينسي أصله، وينسي ناسه، ميفرقش معاه غير نفسه وبس، واللحياني ممكن يدفع عمره عشان محدش يعرف أصله".

فيلم "في عز الظهر" يجمع مينا مسعود وإيمان العاصي، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي ويجسد مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية، فيما تجسد إيمان العاصي شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا، ويشارك في بطولة العمل شيرين رضا، محمد علي رزق، جميلة عوض، محمود حجازي، إيهاب فهمي، محمد عز، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

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