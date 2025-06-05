"ليست كل الكلاب أوفياء" بوستر 7 dogs يثير الجدل بعد طرحه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 يونيو 2025 01:23 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، البوستر التشويقي الأول لفيلم 7 Dogs، الذي يجمع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن المتوقع طرحه خلال العام الجاري.

بوستر 7 Dogs

ظهر بطلي العمل في البوستر الذي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهما يرتديان بدلة سوداء ويحملان سلاح، مما يشير إلى طابع الأكشن الذي يسيطر على العمل، وفي الخلفية لوحة مرسوم عليها مجموعة من الكلاب، وكان لافت للانتباه وجود جملة "Not All Dogs Stay Loyal" والتي تعني "ليست كل الكلاب أوفياء".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البوستر بشكلٍ كبير على مدار الساعات الماضية، وأثارت هذه الجملة حالة كبيرة من الجدل، وخمن البعض أنها تشير لوجود خلاف وخيانة بين أطراف العمل، وأبدى الكثير منهم حماسهم لمتابعة هذا العمل.

ميزانية الفيلم تتجاوز 40 مليون دولار

فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبير من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3". ويُعد الفيلم المرتقب هو الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار.

شهور من التحضير والتصوير

وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد كشف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" على مدار الأشهر الماضية، كواليس هذا الفيلم المرتقب، قائلًا: "مجهود كبير يقوم به كل فريق العمل، وخصوصًا النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد عز، أتابع تقارير الفيلم يوميًا، وتم بالتوازي تصوير فيلم خاص لما وراء الكواليس، يشرح الجهد الكبير الذي بدأ منذ شهر يونيو 2024 إلى شهر مايو 2025، بداية من الفكرة التي خطرت لي عند مشاهدة لوحات للفنان الأمريكي Cassius Coolidge، وكتب السيناريو والحوار الكاتب المبدع محمد الدباح، وبإشراف واستشارة الكاتب الأمريكي Daniel Knauf".

وتابع: "خلال الفيلم سيتم في أحد المشاهد تفجير ضخم بوزن 2000 كيلو من مادة Nitram Explosives، من تنفيذ الخبير العالمي Duncan Capp، لتحطيم الرقم القياسي في التفجير في الأفلام بزيادة 30% عن الرقم القياسي السابق، والتصوير تم بكاميرات وعدسات Panavision، وسيشارك في الفيلم مجموعة من النجوم العالميين.. سيكون هناك مرحلة ما قبل هذا الفيلم وما بعده في المنطقة".

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