ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية إلهام عبد البديع، متابعيها بظهورها برفقة طليقها الملحن المصري وليد سامي، في أول ظهور لهما بعد انفصالهما.

وشاركت إلهام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لها من حفل زفاف الفنان المصري محمد شاهين، والتي ظهرت فيها برفقة العروسين وطليقها وليد سامي.

وأثارت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعيها الذين أشادوا بالعلاقة الودية بينهما.

وكان وليد سامي قد أعلن في 27 أيار/ مايو، انفصاله عن زوجته قائلا: "الحمد لله.. تم الانفصال بيني وبين إلهام من قريب بس مكنتش حابب أتكلم في أي حاجة شخصية تاني، ولكن حبيت أوضح علشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا من امبارح".

وأضاف: "بتمنلها حياة سعيدة وربنا يرزقها بكل الخير. كما أعلن عودته لاستكمال تصوير مسلسل "غموض" ضمن مشاريعه المقبلة".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان انفصالهما.. إلهام عبد البديع تظهر برفقة طليقها وليد سامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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