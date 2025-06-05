صورة تثير التكهنات حول حمل تايلور سويفت بطفلها الاول وهذه الحقيقة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة العالمية تايلور سويفت الأنظار بأحدث إطلالة لها اذ ظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود وسرعان ما أثار هذا الظهور موجة من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ بعض المتابعين ما بدا انتفاخ طفيف في منطقة البطن، ليبدأ الحديث عن احتمالية حملها بطفلها الاول من حبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي .

الصورة انتشرت بسرعة، وتداولها عدد كبير من المعجبين الذين ذهب بعضهم إلى الجزم بأن النجمة في مراحل متقدمة من الحمل ليتضح لاحقًا أن الصورة قد أُسيء فهمها؛ إذ كشف مدققو الصور أن ما بدا كعلامة على الحمل لم يكن سوى خداع بصري نتج عن تداخل لون فستان سويفت الأسود مع خلفية سيارة سوداء كانت تقف وراءها، ما أعطى إيحاءً بوجود انتفاخ وهمي في منطقة البطن.