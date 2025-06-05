بلاغ من أشرف زكي ضد صفحة باسم الفنان حمادة هلال لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة، تقدَّم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد القائمين على صفحة مزيفة على موقع "فيسبوك" تستخدم الفنان المصري حمادة هلال بشكل غير قانوني، وذلك بهدف الاحتيال على عدد من الشباب الذين يطمحون دخول مجال التمثيل، وذلك عبر إيهامهم بإمكانيتهم المشاركة في الجزء السادس من مسلسل "المداح".

وأوضح الدكتور أشرف زكي في بلاغه أن النقابة تلقت شكاوى من عدد من الفنانين الشباب تفيد بقيام تلك الصفحة بنشر إعلانات تطلب من الشباب والفتيات التقدم للمشاركة في المسلسل مقابل مبالغ مالية. وعقب التواصل مع الشركات المنتجة للعمل، أكدت هذه الشركات أنها لا علاقة لها بالإعلانات المنشورة، ولا بهذه الصفحة من الأساس.

وأشار البلاغ إلى أن المادة (336) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يستولي على أموال أو ممتلكات الغير عن طريق الاحتيال، سواء باستخدام وسائل توحي بوجود مشروع وهمي، أو واقعة مزورة، أو بادعاء صفة غير صحيحة، وغيرها من أساليب الخداع، وتصل العقوبة إلى الحبس. كما يُعاقب من يشرع في النصب دون أن يتمه بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ما ارتكبه المسؤول عن الصفحة المزيفة يُعد جريمة نصب واحتيال، مطالبًا بسرعة فتح تحقيق في الواقعة، والتعرف على هوية المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حرصًا على حماية الشباب من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الإجرامية.