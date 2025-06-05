إليك صيحات الأحذية الصيفية الأكثر رواجاً لهذا الموسم الصيفي

ميرنا وليد - بيروت - جهّزي صندلكِ المفضل واحجزي موعد تقليم أظافر، لأن موسم الصنادل قد بدأ! سواء كنتِ في المدينة، أو على الشاطئ، أو تقضين وقتكِ في أجواء ريفية هادئة، فزوج من الصنادل الأنيقة هو رفيقكِ المثالي هذا الصيف.

اخترنا لكِ أجمل الصنادل التي سترافقكِ هناك.

لمسة بوهو أنيقة: الجلد المدبوغ

الجلد المدبوغ لا يزال نجم الساحة منذ 2024، وها هو يمتد إلى الصنادل. تصميماته البسيطة وألوانه المحايدة تجعله سهل التنسيق مع أي إطلالة، مع لمسة بوهو أنيقة مثالية لأجواء الصيف.

عودة البلاتفورم القوية

هل تتذكرين صنادل البلاتفورم من ستيف مادن التي كنتِ تعشقينها؟ لقد عادت! ارتديها اليوم مع تنورة قصيرة أو بنطال جينز وقميص بسيط، واستمتعي بطول إضافي وثقة لا مثيل لها.

توهّج معدني

الصنادل المعدنية تمزج بين سحر الثمانينات واللمسة المستقبلية. سواء كانت بكعب أو مسطحة، فهي خيار جريء يضيف لمسة براقة لكل مناسبة.

كعب القطة: التوازن المثالي

لمن تبحث عن الراحة دون التخلي عن الأناقة، كعب القطة هو الحل. أكثر راحة من الكعب العالي وأكثر أناقة من المسطح، وهو يتوفر اليوم بتصاميم جذابة تجعل من إطلالتكِ قطعة فنية.

أناقة بلا مجهود: الميول

الميول ذو الكعب الخفيف هو كل ما تحتاجينه لصيف أنيق. تصميمه البسيط يُبرز جمال قدميكِ ويكمل باديكيركِ بأناقة. اختاريه بألوان زاهية أو لمسات دانتيل لتظهري في أجمل إطلالاتكِ.

العودة إلى الويدج

من عروض غوتشي إلى دريس فان نوتن، هيمنت الكعوب الويدج على ربيع/صيف 2025. من الزجاج الشفاف إلى التصاميم المنحوتة، هذه الصنادل تمنحكِ طلة عصرية ومريحة في آنٍ واحد.

كلاسيكية بلمسة عصرية: المقدّمة المُقفّطة

تصاميم مستوحاة من الأربعينيات والخمسينيات، ولكن بروح عصرية. الصنادل ذات المقدّمة المقفّطة تعود بقوة، مع تفاصيل أنيقة مثل السلاسل والكعوب الفريدة لتضيف لمسة من الرقي إلى إطلالتكِ الصيفية.

صيحة لا تنتهي: صنادل ثونغ

من عروض شانيل إلى ميو ميو، صنادل ثونغ ما زالت في أوجها. سواءً كانت شاطئية أو بكعب رفيع، فهي تمنحكِ الحرية في التنسيق عفوية أو جريئة، حسب مزاجكِ!