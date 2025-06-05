ميغان ماركل تثير الجدل بفيديو راقص مع الأمير هاري قبيل ولادة ابنتهما

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت فيه وهي ترقص رقصة "التويرك" برفقة الأمير هاري داخل غرفة المستشفى، وذلك قبل ساعات من ولادة ابنتهما ليليبت قبل أربع سنوات، ما أثار الجدل.

الفيديو أظهر الزوجين وهما يرقصان على أنغام أغنية "بيبي ماما" للمغنية ستاركيشا، وهي شخصية بديلة للفنان كاميرون جيه هندرسون المعروف على "يوتيوب". وعلّقت ميغان على المقطع قائلة: "حدث هذا أيضًا قبل أربع سنوات. تأخر ولادة طفلينا لأسبوع، وبعد أن فشلت كل الطرق التقليدية من طعام حار ومشي ووخز بالإبر، لم يتبقَّ سوى خيار واحد!"

وقبل نشر الفيديو، شاركت ماركل صورتين بالأبيض والأسود لابنتها ليليبت بمناسبة عيد ميلادها الرابع، حيث ظهر جزء من وجه الطفلة التي نادرًا ما تُعرض ملامحها للعامة وكتبت:"عيد ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة! في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، أشرقت حياتنا بقدومك. شكراً لكل من أرسل الحب واحتفل بيومها المميز!"