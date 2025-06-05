محمد رمضان يقترب من إنهاء تصوير “أسد”.. أضخم أعماله السينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اقترب النجم محمد رمضان من إنهاء تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “أسد”، إذ تم الانتهاء من تصوير نحو 90% من مشاهد الفيلم خلال 56 يومًا فقط، على أن تُستكمل المشاهد المتبقية بعد عطلة عيد الأضحى، تمهيدًا للانطلاق في مرحلة ما بعد الإنتاج، التي تشمل المونتاج، المكساج، الموسيقى التصويرية، والجرافيك، ليصبح الفيلم بعدها جاهزًا للعرض محليًا وعربيًا وعالميًا.

إنتاج ضخم وتحضيرات دقيقة

وأكد المنتج موسى أبو طالب أن “أسد” يُعد من بين أضخم الأعمال إنتاجيًا في السينما العربية، مشيرًا إلى أن الفيلم يتطلب تحضيرات معقدة، نظرًا لكونه يدور في حقبة تاريخية تعود إلى عام 1800، ما تطلب تجهيز ديكورات وملابس دقيقة تعكس تلك الفترة.

وقال أبو طالب:

“بدأنا التحضيرات منذ أكثر من عام، وشارك في تصميم الديكورات أحمد فايز، حيث تم بناء مواقع تصوير في أكثر من 15 موقعًا ما بين القاهرة وضواحيها وعدد من المحافظات. واستغرق تنفيذ بعض الديكورات نحو 3 أشهر، بينما عملت مصممة الأزياء ريم العدل وفريقها لستة أشهر لتجهيز ملابس لما يزيد عن 2000 شخصية”.

كما كشف عن تدريبات مكثفة لمشاهد الأكشن، بإشراف فريق محترف يقوده Kaloyan Vodenicharov، أحد أبرز مصممي مشاهد الحركة عالميًا، والذي تولّى تدريب الممثلين على تأدية مشاهد قتالية بطابع غير مسبوق في السينما العربية.

أبطال وقصة “أسد”

يجمع الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم العرب، منهم:

محمد رمضان، رزان جمال (لبنان)، علي قاسم، ماجد الكدواني، إسلام مبارك (السودان)، أحمد داش، وكامل الباشا (فلسطين)، إلى جانب أكثر من 70 ممثلًا بين أبطال وضيوف شرف ومشاركين في مشاهد متنوعة ضمن الحبكة الأساسية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويتناول موضوع التمييز العنصري بأسلوب جديد، يعكس معاناة أفراد المجتمع في زمن مضى، وكيفية تجاوزهم لها.

موعد العرض.. قيد التحديد

وحول موعد عرض الفيلم، أوضح أبو طالب أنه لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن، مشددًا على أن كل مرحلة إنتاجية تُنفذ بدقة عالية، ليخرج الفيلم بصورة سينمائية تليق بالجمهور العربي والعالمي، وتقدم تجربة بصرية وصوتية استثنائية.

“أسد” من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ومدير التصوير أحمد بشاري، والمونتاج أحمد حافظ، والموسيقى التصويرية هشام نزيه، وإنتاج Good Fellas Media Production بالتعاون مع Big Time Fund وScoop Egypt Production.