“الصحبة الحلوة”.. هدى حسين تحتفل بـ70 عاماً من الحياة والضحك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة هدى حسين للعودة إلى الشاشة الصغيرة بعمل درامي كوميدي جديد يحمل عنوان “الصحبة الحلوة”، وهو من الأعمال الخليجية المرتقبة، والمقرر عرضه يوم 13 يونيو الحالي عبر منصة “شاهد” الرقمية.

وقد بدأت المنصة الترويج للمسلسل من خلال نشر البرومو التشويقي الأول على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث ظهرت هدى حسين متقمّصة شخصية سيدة في سن السبعين، تحتفل بيوم ميلادها وسط أجواء عائلية مليئة بالمواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، التي تتنوع بين ما تفتعله الشخصية بنفسها، وما يأتي نتيجة الصدفة.

وأعربت هدى حسين عن حماسها الكبير للمسلسل، عبر مقطع فيديو بثّته على حسابها في “سناب شات”، كشفت فيه أن العمل يتألف من 10 حلقات فقط، ويتسم بروح مرحة خفيفة الظل، مؤكدة أن تركيبة الشخصية التي تقدمها تطلبت منها أداءً مختلفًا كليًا من حيث الشكل والمضمون.

يشارك في بطولة “الصحبة الحلوة” إلى جانب هدى حسين، نخبة من النجوم الخليجيين أبرزهم: ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، منصور البلوشي، وغيرهم. العمل من تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، وإخراج محمد دحام الشمري.

تألق درامي سابق لنجمة الخليج

وكان آخر ظهور درامي لهدى حسين في مسلسل “البيت الملعون”، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا وحقق نسب مشاهدة مرتفعة في عدد من الدول العربية. وقدّمت فيه شخصية رزان، التي تهرب من معاملة زوجها السيئة إلى منزل قديم غامض بصحبة أولادها، لتكتشف أن الرعب الحقيقي يكمن في الأسرار المدفونة بين جدرانه.

وشاركها بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم: خالد أمين، جاسم النبهان، باسم مغنية، وأحمد إيراج.

ويبدو أن “الصحبة الحلوة” سيكون نقلة خفيفة الظل ومختلفة تمامًا عن الأدوار السابقة للنجمة، مع وعد بمواقف مليئة بالحيوية والضحك، في قالب يجمع بين النضج الكوميدي والدراما الإنسانية.