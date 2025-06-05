ميغان ماركل تنشر صورًا نادرة لابنتها ليليبيت في عيدها الرابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليليبيت بطريقة استثنائية هذا العام، إذ قررت كسر قاعدة الخصوصية الصارمة التي تلتزم بها مع زوجها الأمير هاري، ونشرت صورتين نادرتين لابنتهما بمناسبة بلوغها أربع سنوات في الرابع من يونيو الجاري.

المنشور الذي شاركته ماركل عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أظهر في صورته الأولى لقطة حديثة وهي تحتضن ليليبيت وخلفهما البحر، فيما أظهرت الثانية الأم وهي تحمل طفلتها بعد ولادتها. وتُعد هذه الصور من بين القلائل التي يظهر فيها وجه ليليبيت جزئيًا، حيث كانت ميغان تحرص دائمًا على إخفائه حفاظًا على خصوصية أطفالها.

وأرفقت ميغان المنشور برسالة مؤثرة قالت فيها: “يوم ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة. في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، دخلت حياتنا، ومنذ ذلك الحين أصبح كل يوم أكثر إشراقًا بفضلها. شكرًا لكل من أرسل لها الحب واحتفل بيومها الخاص.”

الأمومة أولاً

تعكس هذه الخطوة جانبًا مهمًا من شخصية ميغان، التي لطالما أكدت أن دورها كأم يسبق أدوارها كمؤثرة وسيدة أعمال ومقدمة بودكاست. وهي وزوجها الأمير هاري، يوليان اهتمامًا بالغًا لطفليهما آرتشي (6 سنوات) وليليبيت، ويحرصان على منحهما حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء ووسائل التواصل.

إرث نسوي لليليبيت

في تصريح سابق، أوضحت ميغان سبب إدراج صورة ليليبيت على الصفحة الرئيسية لعلامتها التجارية As Ever Lifestyle، وقالت: “قضيتُ سنوات طويلة في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء، وأريد أن يكون هذا الكفاح جزءًا من إرثي لابنتي. أريدها أن تعرف معنى أن تكون أماً عاملة.”

من زفاف ملكي إلى حياة خاصة في كاليفورنيا

يُذكر أن الأمير هاري وميغان تزوجا في مايو 2018، ورُزقا بآرتشي بعد عام، ثم غادرا العائلة الملكية في 2020 ليستقرا في كاليفورنيا، حيث وُلدت ليليبيت عام 2021. وقد أُطلق عليها اسم ليليبيت ديانا تكريمًا للملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا.

ورغم انسحابهما من الواجبات الملكية، مُنح آرتشي وليليبيت لقبي أمير وأميرة بعد اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش، وهو ما تم التأكيد عليه رسميًا أثناء تعميد ليليبيت في مارس 2023.

وتواصل ميغان وهاري تقديم صورة مغايرة للملكية البريطانية، قائمة على الخصوصية، والدفء العائلي، والحرص على تقديم نموذج مختلف لأطفالهما بعيدًا عن القيود التقليدية.