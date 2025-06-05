يسرا تبدأ تصوير مشاهدها في “الست لما”.. هكذا ظهرت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة يسرا يوم الثلاثاء 3 يونيو تصوير مشاهدها الأولى في فيلمها الجديد “الست لما”، وذلك في منطقة الزمالك، حيث جمعتها الكاميرا مع الفنان حمدي الميرغني، الذي يشارك كضيف شرف، إلى جانب الفنان أحمد صيام. وقرّر صُنّاع الفيلم إيقاف التصوير مؤقتًا على أن يُستأنف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2025.

انطلاقة بدون يسرا بسبب مهرجان كان

وكان تصوير “الست لما” قد انطلق الشهر الماضي بغياب يسرا، لانشغالها آنذاك بالمشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78، وتم حينها تصوير يوم واحد من المشاهد، ضمّ الفنانة انتصار والفنانة الشابة مي حسن، ضمن خطة الإنتاج التي تضمنت يومي تصوير فقط قبل العيد.

دراما اجتماعية خفيفة

“الست لما” فيلم اجتماعي يدور في قالب لايت، ويتناول عددًا من قضايا المرأة برؤية معاصرة. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

يسرا بين “الست لما” و”بنات فاتن”

تعيش يسرا حاليًا حالة من النشاط السينمائي، حيث تواصل أيضًا تصوير فيلمها الآخر “بنات فاتن”، الذي كانت قد بدأت العمل عليه قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشاركها بطولته: هدى المفتي، باسم سمرة، مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، حمدي هيكل، مع ظهور خاص للفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف. الفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.

آخر ظهور سينمائي

وكان آخر ظهور ليسرا في السينما من خلال فيلم “شقو”، حيث قدّمت فيه دور ضيفة شرف، وشارك في بطولته: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، وأحمد فهمي، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وتنتظر يسرا بفيلم “الست لما” عودة قوية لدور البطولة النسائية في السينما، ضمن عمل يُسلّط الضوء على المرأة بأسلوب عصري وبمشاركة نخبة من نجوم الشاشة العربية.