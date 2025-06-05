عايض بعد تكريمه في ألمانيا: رسالة مؤثرة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام من تكريمه في ألمانيا، شارك الفنان السعودي عايض متابعيه مجموعة صور من لحظة تسلّمه جائزة DAF BAMA Music Award 2025، ضمن الحفل العالمي الذي أُقيم في مدينة أوبرهاوزن الألمانية يوم 31 مايو 2025، وشهد تكريم عدد من نجوم الموسيقى حول العالم.

وقدّم عايض خلال الحفل أغنيته “لماح” التي حققت انتشارًا واسعًا وتصدّرت الترند منذ طرحها، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي تعليق مؤثر على صوره من الحفل، كتب عايض: “هذا التكريم تتويج لسنوات من الشغف، والإصرار، والحلم اللي كبر معي خطوة بخطوة، شكراً لكل شخص شاركني الرحلة وآمن أن الفن يوصل من القلب للقلب بأي لغة كانت. أهدي الجائزة لجمهوري اللي كان دايمًا أقوى دافع وأكبر سبب للاستمرار. Thank you DAF BAMA.”

نجوم من العالم العربي والعالمي

إلى جانب عايض، تم تكريم نخبة من الفنانين في الحفل، من بينهم: أسماء لمنور (المغرب)، هيفاء وهبي (لبنان)، محمود التركي (العراق)، السيلاوي (الأردن)، هيلي لوف، توحي، شابنام، بالإضافة إلى فنانين من دول أخرى مثل أمريكا، بريطانيا، إندونيسيا، أفغانستان، الهند، وتركيا، في أجواء احتفالية ضخمة على مسرح مهرجان جوائز الداف باما.

دعم واسع من الفنانين والجمهور

لاقى تكريم عايض تفاعلًا واسعًا من جمهوره والفنانين، حيث كتب له الفنان إبراهيم الحجاج: “أسطورة حية، نحن جميعاً فخورون بك يا أخي عيوض”، وهنّأه الفنان عبد العزيز عبد الله بقوله: “تستاهل كل خير يا فنان”.

كما انهالت عليه التعليقات من المتابعين، منها: “جنتل يا عايض، الطلة ولا غلطة، ومنها للأعلى إن شاء الله”،

“تستاهل يا أفضل فنان سعودي”، “والله تستاهل من أول أغنية وأنت تستحق التكريم”.

حفلات قادمة في السعودية والإمارات

على صعيد الحفلات، كشف عايض عن موعد حفله القادم في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا في عسير، وذلك بتاريخ 10 يونيو 2025، حيث نشر البوستر الرسمي وكتب: “حبايب القلب أهل عسير أنتم بالقلب دائماً، ومشتاق لكم كثير، بانتظاركم بإذن الله بتاريخ 10.”

كما يستعد لإحياء حفل مشترك مع الفنانة أصيل هميم ضمن فعاليات عيد الأضحى في مدينة العين الإماراتية، وذلك بتاريخ 8 يونيو 2025 على مسرح مركز العين للمؤتمرات.

بهذا الإنجاز والتكريم العالمي، يواصل عايض تعزيز مكانته على الساحة الفنية، متوجًا جهوده بجائزة تُعد من أبرز الجوائز الموسيقية العالمية، وسط دعم جماهيري لافت ورحلة فنية مستمرة نحو العالمية.