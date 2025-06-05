بروكلين بيكهام في مواجهة عائلته.. هل يكرر سيناريو الأمير هاري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن التوتر بين بروكلين بيكهام وعائلته لم يعد يقتصر على الغياب عن المناسبات العائلية أو الشائعات المتداولة على مواقع التواصل، بل بدأ يأخذ منحى أشبه بما فعله الأمير هاري مع العائلة المالكة البريطانية، وسط تقارير تفيد بأن بروكلين يعتبر دوق ساسكس بمثابة “المرشد النموذجي” له.

“بيكسيت”.. على خطى “ميغسيت”

بحسب تقرير نشره موقع Daily Mail، يرى بروكلين، البالغ من العمر 25 عامًا، في الأمير هاري مثالًا يُحتذى به في الدفاع عن الزوجة ومواجهة الضغوط العائلية، في إشارة إلى موقف هاري الشهير في الوقوف إلى جانب زوجته ميغان ماركل، وتخليه عن واجباته الملكية.

ويُتداول أن بروكلين قد يقدم على إعلان صريح عن خلافاته مع عائلته، في خطوة مشابهة لما فعله هاري من خلال كتبه ومقابلاته. وتعود جذور الخلاف إلى ما بعد زفافه من الممثلة نيكولا بيلتز في أبريل 2022، في ظل توترٍ مستمر مع والدته فيكتوريا بيكهام.

رسائل متضادة من داخل العائلة

مؤخرًا، أثار غياب بروكلين ونيكولا عن حفل عيد ميلاد ديفيد بيكهام المزيد من التساؤلات، خصوصًا بعد نشره فيديو رومانسي يظهر فيه مع زوجته على دراجة نارية على أنغام أغنية للمغنية لانا ديل راي، أرفقه بتعليق مؤثر جاء فيه:

“سأحبك إلى الأبد، سأختارك دائمًا، أنت أروع شخص في حياتي.”

في المقابل، نشر شقيقه الأصغر كروز بيكهام صورة عائلية جمعته مع والديه ديفيد وفيكتوريا وإخوته روميو وهاربر، وكتب تعليقًا عاطفيًا: “أحبكما يا أمي وأبي، لقد منحتمانا الحياة، ولا يمكنني التعبير عن مدى امتناني لوجودكما.”

وقد فسّر كثيرون الصورة على أنها رد غير مباشر على تصرفات شقيقه الأكبر.

أحلام ببداية جديدة

وعلى الجانب الآخر، أعرب بروكلين ونيكولا عن رغبتهما في تكوين أسرة، وذلك خلال مقابلة مرئية مع مجلة Glamour، حيث قال بروكلين وهو ينظر في عيني زوجته: “أراكِ عندما ننجب أطفالنا”، لترد عليه نيكولا: “وأنا أرى والد أطفالي المستقبلي.”

رغم المشهد العاطفي بين الزوجين، يبقى التوتر العائلي في خلفية الصورة، مع ازدياد التكهنات حول نوايا بروكلين في كسر صمته والكشف عن روايته الخاصة للعلاقة المتوترة مع عائلته، كما فعل الأمير هاري سابقًا. وبين مؤيد ومعارض، تبقى القضية محط أنظار الإعلام والجمهور في آنٍ واحد.