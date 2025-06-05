إياد نصار عن “المشروع X”: فخور بالتجربة وكريم عبد العزيز صديق حقيقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان إياد نصار عن سعادته الكبيرة بمشاركته في بطولة الفيلم السينمائي الجديد “المشروع X”، الذي يجمعه بالنجم كريم عبد العزيز، ويُعرض حاليًا بدور السينما في مصر وعدد من الدول العربية، محققًا تفاعلًا جماهيريًا واسعًا منذ طرحه.

وفي لقاء له ضمن برنامج “مساء الإمارات” على قناة “الظفرة”، قال نصار إن تعاونه مع كريم عبد العزيز دائمًا ما يكون مميزًا على المستويين المهني والإنساني، مضيفًا: “شهادتي في كريم مجروحة، لأنه صديق على المستوى الشخصي، وفنان قوي ومُخلص في عمله لأقصى درجة.”

تجربة جريئة ومختلفة

وتحدث إياد نصار عن كواليس مشاركته في الفيلم قائلاً إن المخرج بيتر ميمي أرسل له المشروع في مراحله الأولى، مما دفعه للتساؤل: “هل سيتم تنفيذ هذا الفيلم فعلاً؟”، معتبرًا أن القرار كان جريئًا من بيتر ميمي، كريم عبد العزيز، والشركة المنتجة، نظرًا لطبيعة العمل الفريدة وتكلفته الإنتاجية العالية.

وأوضح أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن والتشويق، وتم تصويره في مصر وعدة مواقع دولية من بينها السلفادور والفاتيكان، ما استدعى ميزانية إنتاجية ضخمة لتنفيذ الرؤية البصرية والدرامية بنجاح.

شخصية معقّدة ومليئة بالتحديات

وعن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، قال نصار إنها تختلف عن الأدوار التي قدمها سابقًا، مضيفًا: “أجسد شخصية عملية بلا مشاعر، تحتوي على تركيبة نفسية معقدة وصعبة. وهذا ما جذبني لأداء الدور، لأنه تحدٍ حقيقي على مستوى الأداء.”

وختم حديثه قائلاً: “أتمنى أن يُحقق الفيلم النجاح المنتظر، وأن يكون علامة فارقة لكل المشاركين فيه. نحن جميعًا متفائلون بهذه التجربة.”

قصة “المشروع X” ونجومه

تدور أحداث الفيلم حول عالم مصريات يُدعى يوسف الجمال، يؤدي دوره كريم عبد العزيز، يدخل في رحلة مثيرة عبر مصر والفاتيكان وعدد من الدول الأخرى، باحثًا عن إجابة لسؤال مصيري: “هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟ أم أن هناك أسرارًا أعمق؟”

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، بمشاركة أحمد حسني في كتابة السيناريو، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، بالإضافة إلى ضيوف شرف منهم ماجد الكدواني، هنا الزاهد، كريم محمود عبد العزيز.

ويُعد “المشروع X” أحد أضخم الإنتاجات السينمائية لعام 2025، ويجمع بين الإثارة والمعرفة والبُعد البصري العالمي في عمل يعيد رسم حدود المغامرة في السينما العربية.