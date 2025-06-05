إلهام الفضالة في كواليس “أثر بارد”.. وتشويق غامض يجمع جيلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فريق عمل مسلسل “أثر بارد” تصوير مشاهد العمل الذي انطلق خلال اليومين الماضيين، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام جماهيري متزايد، خاصة مع عودة النجمة إلهام الفضالة إلى الشاشة بمسلسل جديد يحمل في طيّاته الكثير من الغموض والإثارة.

وشاركت الفضالة متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة صور من كواليس التصوير، ظهرت في إحداها إلى جانب النجم سعيد قريش، الذي يشاركها دور البطولة، وعلّقت قائلة: “كواليس تصوير مسلسل أثر بارد، تأليف محمد وعلي شمس، إخراج باسم شعبو، إنتاج شركة تالينت برودكشن.”

ويتميّز المسلسل بحضور شبابي لافت، إذ يضم نخبة من النجوم الصاعدين، منهم: ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، وغرور صقر، ما يضفي طاقة متجددة على العمل.

وتدور أحداث “أثر بارد” حول طبيبة، تؤدي دورها إلهام الفضالة، تعمل في أحد المستشفيات، وتفاجأ بعد وفاة ابنتها في حادث قتل، بأنها كانت حاملاً، ما يدفعها إلى خوض رحلة بحث عن الحقيقة وكشف أسرار القضية في حبكة درامية مشوقة.

وكانت الفضالة قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “بيت حمولة” ضمن موسم دراما رمضان الماضي، حيث قدمت شخصية “جميلة”، الأم الأرملة المتسلطة التي تفرض سيطرتها على حياة أولادها وأزواجهم باسم الحب، في عمل تناول الصراع بين التقاليد والرغبات الشخصية. وشاركها البطولة كل من طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، وشيلاء سبت، ومن تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري.

ويُنتظر أن يشكل “أثر بارد” إضافة قوية إلى رصيد الفضالة، لما يحمله من عناصر درامية جديدة، تجمع بين الغموض والحب والصدمة.