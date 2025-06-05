شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يكشف رأى زوجته أمل فى تغيير لون شعر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث جورج كلوني الذي صعد على مسرح برودواي لأول مرة في شهر مارس، عن رأي زوجته أمل كلوني في شعره الداكن الذي وصفته بـ"أزمة منتصف العمر الرهيبة" من أجل دوره الجديد، حيث اضطر الممثل والمخرج الأمريكي، البالغ من العمر 64 عامًا، إلى صبغ شعره لأداء دور الصحفي إدوارد ر مورو في فيلم " Good Night, And Good Luck"، إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، إذ أعجب بها البعض بينما لم يعجب بها آخرون.



جورج كلوني قبل وبعد صبغ شعره

ظهر جورج مؤخرًا في برنامج Late Night مع سيث مايرز وكشف عن رأي زوجته في مظهره، حيث قالت أمل إن شعر زوجها الداكن "مضحك"، لكنه أضاف مازحًا أنها "ستكون سعيدة عندما يختفي".

وأضاف نجم فيلم: Ocean's Eleven العرض الأخير سيكون يوم الأحد، حيث نقدم عرضًا مسائيًا، وبحلول الوقت الذي نذهب فيه إلى حفل توزيع جوائز توني في تلك الليلة، سيكون العرض قد انتهى.