شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة هدى سلطان.. مسيرة ممتدة ما بين الغناء والسينما والتلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس ذكري رحيل الفنانة القديرة هدى سلطان الـ 19، وهي الفنانة التي ولدت في 15 أغسطس 1925 بمحافظة الغربية، وكانت الثالثة بين 5 أبناء أكبرهم شقيقها الفنان محمد فوزى الذى يكبرها بـ7 أعوام، وتلته شقيقتهما الفنانة هند علام، وحفظت القرآن الكريم كاملا فى صغرها بكتاب قريتها، ومع مرور الوقت نمت لديها هواية الغناء والتلاوة، وازداد طموحها لاحتراف الغناء فى القاهرة مثلما فعل قبلها شقيقها محمد فوزى.

درست هدى سلطان على يد الملحن أحمد عبد القادر الذي اعتمد عليها كمطربة فى الإذاعة، وبعدها بدأت مشوارها الفني في مجال السينما وشاركت في الكثير من الأفلام، منها: "امرأة في الطريق"، "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية" و"الابن الضال" "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، وغيرها، وكان أخر ظهور سينمائي لها فيلم "من نظرة عين" مع النجمة منى زكى.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التليفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى". وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي" لا يابنتى العزيزه.

وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش"، ومن أهم مسلسلاتها الوتد وعلي الزيبق، ورحلت عن عالمنا عام 2006، تاركة أرشيفا كبيرا من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والغناء