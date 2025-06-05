إنفصال داكوتا جونسون وكريس مارتن نهائياً .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أفادت مصادر مقربة بأن النجمة الأمريكية داكوتا جونسون (35 عامًا) والمغني البريطاني كريس مارتن (48 عامًا)، قائد فرقة Coldplay، قد انفصلا رسميًا، وسط ترجيحات بأن الانفصال هذه المرة دائم.



وكان الثنائي قد ارتبط بعلاقة عاطفية منذ عام 2017، وترددت أنباء سابقة عن خطوبتهما، إلا أن العلاقة على ما يبدو وصلت إلى نهايتها، بحسب ما نقلته مجلة People عن مصدر مطّلع صرّح بأن "الانفصال هذه المرة يبدو نهائيًا".

ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال، والذي يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من آخر ظهور علني للثنائي سويًا، حيث شوهد الاثنان في أحد استوديوهات اليوغا في ماليبو.

الجدير بالذكر أن الثنائي كان سريعًا في الرد على الشائعات التي أحاطت بعلاقتهما في السابق، بما في ذلك شائعات الحمل التي لاحقتهما في عام 2018، بالإضافة إلى شائعات الخطوبة في مارس من العام الماضي، والتي تبعتها أحاديث عن انفصال محتمل بعد خمسة أشهر فقط.