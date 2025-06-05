جاستن بيبر يثير القلق برسائل غامضة

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ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان العالمي جاستن بيبر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره سلسلة من الرسائل الغامضة، والتي تحدث فيها مفاهيم الولاء والحكم على الآخرين.
وكتب بيبر في إحدى منشوراته: "إخبار الآخرين بما يستحقونه يشبه تربية أطفال ليسوا أطفالك. من أنت لتحكم؟ هذا ليس من شأنك. الله وحده يقرر ما نستحقه".
وفي منشور آخر قال: "الولاء واجب لا خيار. الحب ليس واجبًا، بل متعة. كفى استخدام الولاء كأداة تلاعب عاطفي".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع هذه الرسائل بتعليقات متباينة، حيث أعرب البعض عن قلقهم بشأن حالته النفسية، بينما دافع آخرون عنه معتبرين أن هذه المنشورات تعكس صراعاته الداخلية.
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