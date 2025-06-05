حنان اللولو إلى مثواها الأخير.. إليكم موعد الدفن والتعازي

ميرنا وليد - بيروت - توفيت أمس الممثلة السورية حنان اللولو، وإسمها الحقيقي ماجدة ماجد طنوس، وستقام مراسم جنازتها في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس، في كنيسة مار إلياس الغيور للروم الأرثوذكس في الدويلعة.



ويُنتظر اجتماع المعزين في صالة الكنيسة عند الساعة 11 صباحاً، فيما ستُقام مراسم تقبل التعازي يوم الجمعة 6 حزيران 2025 من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 5 عصراً في نفس الصالة.

كما سيُقام قداس الأسبوع لراحة نفس الفقيدة يوم الجمعة 13 حزيران 2025، في كنيسة مار إلياس الغيور بالدويلعة عند الساعة 9:30 صباحاً.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر، أن حنان اللولو قدمت خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من عقدين، باقة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة واضحة في الوسط الفني.

بدأت مسيرتها في أواخر التسعينيات، وبرزت في أدوار متنوعة بين الدراما والكوميديا، ما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة.

من أبرز أعمالها: دنيا، أنت عمري، مرزوق على جميع الجبهات: عمل كوميدي ساهم في إبراز موهبتها في الأداء الكوميدي، بقعة ضوء، فزلكة عربية وشاميات وكرسي الزعيم وهو أحد أعمالها التي تميزت بها في مجال الدراما السياسية.