ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري محمد شاهين بزفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في حفل راقٍ بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من الفنانين والمشاهير الذين شاركوا العروسين فرحتهما وقدموا لهما التهاني.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رومانسي للحظة مؤثرة من الحفل، عندما التقى شاهين بعروسه للمرة الأولى قبل بدء مراسم الزفاف.

وتخلل الحفل لقطات مميزة، إذ ظهر محمد وهو يغني لزوجته رشا أغنيته "ملكة جمال الكون" بأجواء رائعة. كما غنى في الحفل الفنان المصري محمد حماقي، والفنانة بوسي، والفنان محمود العسيلي وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد شاهين يدخل القفص الذهبي مع المنتجة رشا الظنحاني في حفل زفاف أنيق بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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