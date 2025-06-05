ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجدانية عبّرت من خلالها عن تقديرها للأشياء البسيطة التي تحمل معاني عميقة في حياتنا.

وكتبت عجرم :"قد تسعدنا أشياء لا قيمة لها عند البعض لكنها عندنا تحمل ذكرى، لحظة أو شعور، لذّة الحياة في بساطتها وقيمتها في عيوننا لا عيون الآخرين!".

ولاقت كلماتها تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، الذين عبّروا عن إعجابهم بصدق المشاعر وبساطة الفكرة التي تعكس فلسفة في الحياة ترى الجمال في التفاصيل الصغيرة والذكريات التي لا تُقدّر بثمن.

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تشارك جمهورها رسالة مؤثرة عن "اللحظات البسيطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.