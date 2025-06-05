إبنة براد بيت تواصل معاقبة والدها وهكذا تصدّرت العناوين مجدّدًا

عادت شيلوه، ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، إلى تصدّر عناوين الأخبار مجدّدًا، إذ قد تحصل على لقب جديد.

في العام الماضي، عندما بلغت سن الرّشد، رفعت الفتاة البالغة من العمر تسعة عشر عامًا، واسمها عند الولادة شيلوه نوفيل جولي-بيت، دعوى قضائيّة ضد والدها لإزالة لقب “بيت” من اسمها والحصول على لقب شيلوه جولي قانونيًّا.

والآن، حضرت شيلوه حفل عشاء في مطعم أوليفر هاوس الشّهير في سيلفر ليك. وللاحتفال بمجموعة مصمّمة الأزياء إيزابيل مارانت الجديدة، ظهرت الشّابة علنًا مرّة أخرى، وفقًا لمجلّة Variety.

كانت شيلوه، الشّغوف بالرّقص، نجمة الحفل. إلى جانب الرّاقصين الموهوبين كيوني روز وتاكو سوزوكي، صمّمت شيلوه العرض برفقة المغنّية وكاتبة الأغاني لويلا أثناء أدائها أغنيتها المنفردة “Naïve”، وفقًا لبيان صحفيّ صدر عن الفعاليّة.

حضر العشيّة الرّائعة أيضًا مشاهير مثل أليسون بري، رايتشل بيلسون وجانيوري جونز.

ولكن هذا ليس كلّ شيء. يشير البيان الصّحفيّ أيضًا إلى شيلوه باسمها الفنّيّ “شي جولي”. هذا اللقب الأقصر قليلًا يحمل دلالات شخصيّة ويكشف عن مكانتها الفنّيّة، ولكنه قبل كل شيء يوضح موقفها العلنيّ من الهويّة.

اختارت شقيقتها الكبرى، زهرة، البالغة من العمر عشرين عامًا، حذف لقب والدها من اسمها عام ٢٠٢٣. وفي حفل انضمامها إلى أخويّة ألفا كابا ألفا في كليّة سبيلمان، عرّفت عن نفسها باستخدام لقب أنجلينا فقط.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت فيفيان، أحد التوأمَين اللذين رُزقا بهما عام ٢٠٠٨، باسم “فيفيان جولي” في مايو ٢٠٢٤ خلال برنامج إذاعيّ. وأخيرًا، تخلى مادوكس، أكبر الأبناء، عن لقب براد، ولم يستخدمه في وثائقه الرّسمية، مع أنّه لم يُغيّر لقبه رسميًّا قط.