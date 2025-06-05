شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم أحمد وأحمد فى دور العرض يوم 2 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حدد صناع فيلم أحمد وأحمد للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، يوم الأربعاء 2 يوليو المقبل موعداً لطرح الفيلم في دور العرض السينمائى، بعد تأجيله من العرض فى موسم عيد الأضحى السينمائى لعدم الجاهزية، على أن ينطلق فى صالات السينما السعودية وباقى الدول العربية يوم 10 يوليو المقبل.

فيلم أحمد وأحمد من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس،والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، بعدما تعونا أكثر مرة كضيوف شرف.

ويقدم النجمان أحمد السقا وأحمد فهمى، خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد (أحمد فهمى) الذى يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض.

ويضطر أحمد (أحمد فهمي) للبقاء إلى جانب خاله أحمد (أحمد السقا) ويكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهما.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، يشهد عرض فيلمى "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبرى واياد نصار وأحمد غزى وعصام السقا وإخراج بيتر ميمى، و"ريستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد ومحمد ثروت وباسم سمرة وإخراج سارة وفيق، اضافة إلى استمرار عرض فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى من عيد الفطر.