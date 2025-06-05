شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجم.. مسيرة فنية حافلة بالضحك والمسرح.. في ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، والذي ترك بصمة مميزة في تاريخ المسرح والسينما بأدائه الساخر وأسلوبه الفريد.

بدأ محمد نجم مشواره الفني في أوائل السبعينيات من خلال أدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، لكنه قرر لاحقًا أن يكرّس موهبته للمسرح، فأسس فرقته الخاصة التي حملت اسمه، وابتعد تدريجيًا عن الشاشة ليصبح أحد أعمدة المسرح الكوميدي في الوطن العربي.

وقدّم نجم العديد من المسرحيات الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور، وكان من أشهرها "عش المجانين"، والتي اشتهر من خلالها بعبارته الشهيرة "شفيق يا راجل!" التي أصبحت من علامات المسرح الكوميدي المصري، وحققت صدى واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.

رغم تركيزه على المسرح، قدّم محمد نجم للسينما حوالي 14 فيلمًا خلال فترة السبعينيات، من أبرزها:"مولد يا دنيا"، "بمبة كشر"، "احترسي من الرجال يا ماما"، "قمر الزمان"، وكان فيلم "حكايتي مع الزمان" مع وردة الجزائرية ورشدي أباظة من أبرز المحطات السينمائية التي أضافت له شهرة كبيرة.

وبعد غياب عن الشاشة، عاد في التسعينيات للمشاركة في فيلم "عقلي طار" إلى جانب الفنان محمد عوض، توفي محمد نجم في 5 يونيو 2019، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها في غيبوبة استمرت يومين، ليرحل في أول أيام عيد الفطر، تاركًا إرثًا من الضحك والبهجة.