شكرا لقرائتكم خبر عن نيك فروست: أريد إضافة لمستى الخاصة على شخصية هاجريد في Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى نيك فروست أنه مستعد لإضافة لمسته الخاصة على شخصية هاجريد الذى سيؤديها في سلسلة Harry Potter الجديدة التي ستطرح على شبكة HBO.

أختير فروست لأداء دور حارس الصيد المحبوب روبيوس هاجريد، بعد أقل من ثلاث سنوات من وفاة النجم روبي كولترين - الذي جسّد الشخصية في الأصل في سلسلة الأفلام - عن عمر يناهز 72 عامًا، ورغم إدراك فروست لأهمية هذا الدور، إلا أنه صرّح لموقع " Collider" بأنه يخطط لإضافة لمسته الخاصة على الشخصية.

قال فروست: "يُختار الممثل لأنه سيُضيف لمسة مميزة إلى شخصيته، مع أنني أُدرك تمامًا ما سبقني من أداء روبي المذهل، إلا أنني لن أحاول أبدًا أن أكون مثله، أحاول تقديم أداء مختلف، وأعتقد أنه يجب احترام الموضوع - ولكن ضمن هذا السياق، هناك مجال للتفاصيل الدقيقة".