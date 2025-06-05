الأميرة سلمى تتألق بـ "قلادة الأردن".. وهذا تصميمها

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الأميرة سلمى بنت عبدالله الحفل المقام بمناسبة عيد الإستقلال في الأردن برفقة عائلتها الهاشمية.



وقد لفتت الأميرة سلمى الأنظار بقلادة "الأردن" التي ظهرت فيها، وقد جاءت بتصميم خريطة الأردن فارغة من الذهب، من علامة "Joy Jewels" التجارية، ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى الـ 400 دولار أميركي.

إبنتا العاهل الأردني عبدالله الحسين والملكة رانيا العبدالله، الأميرة سلمى والأميرة إيمان، لديهما قاسم مشترك بينهما.

فقد ولدت الأميرتان في شهر أيلول/سبتمبر، وبفارق أربع سنوات. ولدت الأميرة سلمى في 26 أيلول، والأميرة إيمان في 27 أيلول، وهما من مواليد برج الميزان. وتحتفل الملكة رانيا بعيد ميلادهما معاً.

يذكر أن الأميرة سلمى بنت عبدالله، قد التحقت بأكاديمية ساندرهيرست العسكرية في المملكة المتحدة، وتخرجت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بعد أن أكملت دورة عسكرية تدريبية قصيرة. وكانت أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.