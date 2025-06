إبنة رضوى الشربيني أصبحت شابة جميلة.. إليكم أحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني الجمهور مجموعة صور إحتفالاً بتخرج إبنتها تمارا التي أصبحت شابة جميلة كوالدتها.



وعلقت رضوى على المنشور معبرة عن حبها لإبنتها، وقالت: "مش قادره اصدق الصغيره كمان كبرت و اتخرجت…مبروك يا روح قلبي Love you & Proud of you tamatimo".

وفي وقت سابق، تحدث رضوى عن العديد من أسرار حياتها، وموقفها من الزواج مرة أخرى، وذلك في بث مباشر عبر حسابها الخاص، كما كشفت عن موعد عودة برنامجها من جديد.

وقالت رضوى الشربيني: "كل حاجة هتتحل لما نشغل نفسنا ونشتغل وننجح ونعمل فلوس، بدل ما أتجوز راجل غني أبقى أنا الغنية، وفي واحدة بتقولي ما تتجوزي يا رضوى، لو لقيت الشخص المناسب أكيد هعمل كده عادي".

أما عن موعد عودة برنامجها، فقالت رضوى الشربيني: "أنا مش مختفية، أنا بعمل حاجات وهرجع لما أبقى مستعدة إني أرجع، وعايزاكم بس تدعولي".