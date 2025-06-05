شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنان محمد نجم.. مشوار مسرحي حافل بالنجاحات والان مع تفاصيل الخبر

يمر اليوم الخميس الذكرى السادسة لرحيل الفنان محمد نجم صاحب أشهر الأعمال المسرحية في التسعينات، حيث رسم البهجة والسعادة على قلوب الجمهور من خلال أعماله الفنية التي تركت بصمة كبيرة، في عالم المسرح منها: (البلدوزر، عبده يتحدى رامبو، النمر، واحد لمون والتانى مجنون، الكدابين أوى، دول عصابة يا بابا، الأونطجى)، فضلاً عن مسرحية "عش المجانين" التى تعد علامة بارزة فى مسيرته المسرحية، والتى اشتهر خلالها بإفيه "شفيق يا راجل".

برع نجم فى تقديم مسرحيات أكثر نجاحا وإقبالا من الجماهير، وفى مقدمتها مسرحية عبده يتحدى رامبو، التي قدمها عام 1990، كما قدم أكثر من مسرحية في التسعينيات، ومن أشهرها مسرحية واحد لمون والتاني مجنون، عام 1996، ودربكة همبكة، عام 1998.

وعلى الرغم أن الفنان محمد نجم له العديد من المسرحيات الناجحة، والتى اشتُهر من خلالها، إلا أن له العديد من الأفلام السينمائية التى حققت نجاحا أيضا، حيث بدأ مشواره السينمائى عام 1986م، وقدّم حتى وفاته ما يقرب من 15 فيلما سينمائيا وتليفزيونيا.

وحققت معظم هذه الأفلام نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى، وتعلق الكثيرون بالعديد منها، ومن أبرز هذه الأفلام: (مولد يا دنيا، البنت كبرت، من بلا خطيئة، صانع النجوم، أبدا لن أعود، قمر الزمان، احترسى من الرجال يا ماما، الكداب، الساعة تدق العاشرة، وانتهى الحب، بمبة كشر، حكايتى مع الزمان، حياة خطرة).